رحیمی درگذشت حجت الاسلام ایازی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور به نمایندگی از هیئت دولت پیام تسلیتی را به مناسبت درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدجواد ایازی صادر کرد که متن کامل آن به شرح ذیل است:

انالله و انا الیه راجعون، خانواده محترم مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ایازی

سلام علیکم

درگذشت عارف وارسته و عالم فرزانه حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدجواد ایازی را به نمایندگی از دولت خدمتگذار به شاگردان و خانواده جلیل آنمرحوم و نیز مردم ولایتمدار مازندران تسلیت می گویم، از درگاه حضرت حق علو درجات و رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می نمایم.

به گزارش مهر، تنها یادگار علامه آیت الله ایازی، چهارشنبه شب به علت بیماری در یکی از بیمارستان های تهران دارفانی را وداع گفت.این عالم ربانی از مدت ها قبل از بیماری معده رنج می برده و از روز سه شنبه هفته گذشته در یکی از بیمارستان های تهران بستری بوده که دارفانی را وداع و به ملکوت پیوست.

حجت الاسلام محمد جواد ایازی، تنها یادگار علامه آیت الله ایازی، بعد از فوت پدر بزرگوارشان 9 سال مدیریت حوزه علمیه رستمکلا را عهده دار بود.



از حجت الاسلام ایازی چهار فرزند به یادگار مانده که دو دختر و دو پسر می باشند و پسر ارشد وی دانشجوی رشته حقوق است.