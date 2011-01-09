به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر اجرایی نمایشگاه قبل از ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، هدف از برپایی این نمایشگاه را شناسایی و ایجاد تعامل بین شرکت ها دارویی و آشنایی با توانمندیهای آنان همچنین ایجاد تعامل بی واسطه میان عموم شهروندان با متخصصان این صنعت عنوان کرد.



حمید بابانیا ادامه داد: معرفی محصولات دارای مجوز، عرضه مستقیم و فروش محصولات، توسعه توانمندی ها، ارتقا سطح کیفیت و رقابت به منظور تقویت بُنیه و توان صادرات و همچنین ارتقای سطح دانش عمومی در حوزه گیاهان دارویی، طب ایرانی و مکمل های غذایی را از جمله دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه تخصصی توصیف کرد.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه به همت شرکت تصویر طلایی کیش و مساعدت جامعه گیاه درمانی ایران برگزار خواهد شد، اظهارداشت: در طول ایام برپایی این نمایشگاه تخصصی بیش از 15 استاد برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاههای مطرح کشور با حضور در این نمایشگاه پاسخگوی سوالات عموم شهروندان و مدعوین می باشند.



بابانیا به برپایی کارگاههای آموزشی و عمومی آشنایی با مصرف گیاهان دارویی و طب ایرانی در حاشیه برپایی نمایشگاه اشاره گرد و گفت: استاتیدی از جمله؛ دکتر ولی الله مظفریان، دکتر محسن بیگدلی، دکتر زهرا حیدری، دکتر عبدالحسین روستائیان، دکتر یونس پناهی، دکتر ضیاالدین مظهری، دکتر حمید الله افراسیابیان، دکتر علی باباگل زاده، دکتر حمیدرضا بهشتی، دکتر حسین میرفخرایی، مهندس طلوعی، مهندس غلام حسین پور و نیز تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده گیاهان دارویی و داروهای ویتامینه و مکمل های رژیمی و غذایی مطرح کشور در این نمایشگاه تخصصی حضور بهم خواهند رساند.



دبیر اجرایی نمایشگاه تصریح کرد: بازدید از این نمایشگاه به صورت رایگان و علاقمندان می‌تواند از ساعت 9 الی 17 روز 28دیماه به مدت چهار روز با حضور در سالن حجاب تهران از غرفه های این نمایشگاه تخصصی بازدید بعمل آورند.



لازم به ذکر است، علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر همه روزه از ساعت 9 الی 16 در تهران با شماره های 6- 88537804 تماس حاصل فرمایند.

