نقش ایران در حل مشکلات بین المللی محور اصلی مذاکرات استانبول خواهد بود

محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فرارسیدن مذاکرات ایران و کشورهای عضو 5+1 تصریح کرد: مذاکرات ایران و 5+1 از حساسیت ویژه ای چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی برخوردار است.

وی افزود:انتظارات فزاینده مردم از تیم مذاکره کننده هسته ای و حساسیت بی سابقه ملت سبب شده است، تا بر روی هر جز از مذاکرات بین ایران و کشورهای عضو 5+1 از سوی تمام طرف ها پیگیری شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره گفتگوهای بین ایران و کشورهای عضو 5+1 گفت:خوشبختانه تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات ژنو توانست به خوبی از حقوق هسته ای ملت ایران دفاع کند.

کرمی راد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطالبه خون شهید علیمحمدی و شهید شهریاری از دولت انگلیس و مطرح کردن آن در جلسات مذاکره توانست، فضای مذاکرات را به سود ایران تغییر دهد.

وی افزود: البته تحریم ها و فشارهای اقتصادی که قرار بود موضع ایران در خصوص مسائل هسته ای تغییر دهد، به هیچ عنوان تاکنون ثمر بخش نبوده است که بخشی از آن به مدیریت مناسب دولت بر می گردد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مذاکرات استانبول نیز به طورحتم تیم مذاکره کننده ایرانی از مواضع اصولی ملت ایران کوتاه نخواهد آمد و بر حقوق غیر قابل مذاکره ایران پافشاری خواهد کرد.

کرمی در ادامه سخنان ادامه داد: از این رو در مذاکرات 5+1 در استانبول به هیچ عنوان حقوق هسته ای ملت ما مورد مذاکره نخواهد گرفت و آنچه که مطرح خواهد شد حضور ایران در عرصه حل مشکلات بین المللی است.

وی افزود: البته آقای احمدی نژاد ابتکارات پیشنهادی بسیار مناسبی در این خصوص داشته اند که بخشی از آن در قالب بسته پیشنهادی ایران به کشورهای غربی ارائه شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث جهان عاری ازسلاح هسته ای که رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کردند، ایده دیگری است که می تواند در این مذاکرات مورد بررسی قرار بگیرد.

کرمی راد در باره پیش بینی خود در مورد این مذاکرات و پایبندی اروپایی ها به تعهداتشان گفت: در حالت بدبینانه آن ها هم چنان به رویکرد یک جانبه خود ادامه می دهند و نظام جمهوری اسلامی هم به رویکرد خود در خصوص ادامه برنامه هسته ای صلح آمیز خود ادامه می دهد.

وی افزود: در حالت خوشبینانه آن ها حاضر خواهند بود که حقانیت ملت ایران در ادامه برنامه صلح آمیز خود را بپذیرند.البته این مساله با توجه به سوابق کشورهای اروپایی کمی دور از ذهن به نظر می رسد.