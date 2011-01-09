به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمدمهدی مظاهری در نشست مدیران و روسای کمیته‌ها و شوراهای تخصصی منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی کشور افزود: باید شرایطی فراهم شود تا فعالیتهای برجسته انجام گرفته در دانشگاه‌ها به عموم جامعه اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به اولویت‌های منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: فعالیت مضاعف در حوزه اطلاع‌رسانی، امور بین‌الملل و تحصیلات تکمیلی از اولویت‏های منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه حوزه بین‌الملل این منطقه نیازمند تقویت است، تصریح کرد: اصفهان بیش از سایر استان‏ها در سطح جهان شناخته شده و شایسته است با توجه به ظرفیت‌های مختلف این استان و واحدهای دانشگاهی مستقر در آن، این حوزه فعالانه‌تر گام‌های عملی‌تری بردارد.

وی به تشکیل جلسات هیئت امنای دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی هیئت امنا و پیگیری مصوبات آن در منطقه چهار سازماندهی شده و در مرحله اجرا قرار دارد.

مظاهری با تاکید بر اینکه استفاده از خرد جمعی در تمامی امور مهم و ضروری است، اضافه کرد: بازدیدهای کمیته‌های تخصصی از واحدهای منطقه نباید به صورت مکرر و موازی صورت گیرد، بلکه باید با برنامه‌ریزی هدفمند و با عضویت کارشناسان خبره در گروه‌های بازرسی در کمترین زمان، بیشترین مباحث بررسی شود.

وی بیان داشت: روش‌های برخورد در بازدیدها اهمیت بسیاری دارد زیرا هشدار، ترغیب و تشویق باید به صورت توامان و همزمان صورت گیرد.

رئیس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های کمیته اطلاع رسانی منطقه اشاره کرد و گفت: لازم است فعالیت‏های برجسته این منطقه به طور شفاف و گسترده اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: در این ارتباط پایگاه‌های اطلاع‌رسانی واحدهای دانشگاهی موظف هستند با به‌روزرسانی اخبار و اطلاعات موجود در این پایگاه‌ها فعال‌تر عمل کنند.

مظاهری همچنین به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی همسو با اجرای این قانون عمل خواهد کرد.