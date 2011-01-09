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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

تله تئاتر "غبار جاده" از شبکه آموزش پخش می‌شود

تله تئاتر "غبار جاده " به کارگردانی تلویزیونی مسعود فروتن روز جمعه 24 دی ساعت 23 از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تله تئاتر در برنامه "ادبیات دراماتیک" پخش می‌شود. این برنامه روزهای جمعه از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود و به جنبه‌های روانشناختی آثار پخش شده می‌پردازد.
 
عوامل دست‌اندرکاران برنامه "ادبیات دراماتیک" عبارتند از دستیار کارگردان هنری: سامان پورسلیمانی، تصویربرداران: زین‌الدین علامه، محمد کاظمی و امیرهمایون احمدپور، مدیر تولید: ناصر مدرس، طراح لباس و صحنه: فریبا رحمانی، نورپرداز: داریوش لطیف پور، صدابردار: تیرداد رضایی، طراح گریم: نوید فرح مرزی و مژگان ناظمی، منشی صحنه: منیژه تهرانی و مجری طرح: فردوس دامی‌فر.
کد مطلب 1228288

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