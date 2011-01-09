به گزارش خبرگزاری مهر، این تله تئاتر در برنامه "ادبیات دراماتیک" پخش میشود. این برنامه روزهای جمعه از شبکه آموزش روی آنتن میرود و به جنبههای روانشناختی آثار پخش شده میپردازد.
عوامل دستاندرکاران برنامه "ادبیات دراماتیک" عبارتند از دستیار کارگردان هنری: سامان پورسلیمانی، تصویربرداران: زینالدین علامه، محمد کاظمی و امیرهمایون احمدپور، مدیر تولید: ناصر مدرس، طراح لباس و صحنه: فریبا رحمانی، نورپرداز: داریوش لطیف پور، صدابردار: تیرداد رضایی، طراح گریم: نوید فرح مرزی و مژگان ناظمی، منشی صحنه: منیژه تهرانی و مجری طرح: فردوس دامیفر.
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