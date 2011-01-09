به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمود رضا جمشیدی صبح یکشنبه در دیدار مدیران روابط عمومی مراکز حووزی که در محل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران انجام شد، با اشاره به همکاری ادارات روابط عمومی مراکز حوزوی در زمینه تبلیغات سفر مقام معظم رهبری به شهر قم از این حرکت به عنوان تجربه‌ای مفید در همکاری روابط عمومی‌های مراکز حوزوی یاد کرد و اظهار داشت: مجموعه این مراکز دارای ظرفیت عظیمی هستند که باید هم‌راستا با ماموریت‌های محوله مورد استفاده واقع شود.



وی خواستار تبدیل شدن رقابت‌ها میان مراکز حوزوی به رفاقت و همدلی شد و افزود: اگر روابط عمومی‌های مراکز حوزوی به سایر مراکز به عنوان رقیب نگاه نکنند، شاهد هم‌افزایی و جلوگیری از اصطکاک خواهیم بود.



عضو جامعه مدرسین حوزه خاطرنشان ساخت: با ایجاد تشکل منسجم روابط عمومی‌های مراکز حوزوی می‌توان ماموریت‌هایی برای این تشکل تعریف کرد که هم‌راستا با ماموریت‌های سازمانی هر یک از این مراکز و ماموریت‌های کلی حوزه باشد.



وی با بیان اینکه نباید حوزه را محدود به یک سازمان بدانیم، خاطرنشان ساخت: امور حوزه علمیه نجف، برخی پژوهش‌های شخصی و برخی حرکت‌ها در خارج از کشور با وجود آنکه حوزوی به حساب می‌آیند، در دایره مسائل چند سازمان حوزوی داخل کشور نمی‌گنجند اما حوزوی به حساب می‌آیند.



حجت‌الاسلام جمشیدی تعریف کردن ماموریت‌های جمعی و هم‌افزایی را موجب ماندگاری کارها دانست و یادآور شد: البته برای پیشبرد امور به پشتیبانی مسئولان مربوطه نیز نیاز است.



وی اطلاع‌رسانی نسبت به فعالیت‌های جمعی صورت گرفته از سوی روابط عمومی‌های مراکز حوزوی را ضروری خواند و فعالیت‌های تبلیغاتی در آستانه سفر مقام معظم رهبری را به عنوان یکی از موارد مثبت این همکاری یاد کرد.



مدیر حوزه علمیه خواهران، پذیرش مراکز حوزوی، راه‌اندازی پایگاه اینترنتی مشترک و انتشار نشریه مشترک را یکی دیگر از زمینه‌های همکاری روابط عمومی‌های مراکز حوزوی برشمرد و افزود: کار اداره روابط عمومی این است که مطالب تخصصی را به صورت عمومی ارائه کند.



وی با اشاره به بایسته‌هایی که در مورد عملکرد مراکز حوزوی مطرح می‌شود، تصریح کرد: گاهی اوقات این بایسته‌ها تحقق یافته است اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از انجام آن بی‌خبریم.



جمشیدی با اشاره به تربیت یافتن افراد خبره در زمینه‌های مختلف علوم انسانی در حوزه یادآور شد: تنها خوش‌صورت و خوش‌بیان بودن برای حضور روحانیون در رسانه ملی کافی نیست.



وی افزود: حضور روحانیون در عرصه رسانه ملی باید با تلاش مسئولان روابط عمومی مراکز حوزوی اصلاح شود.

