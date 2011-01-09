اولین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل ظهر یکشنبه در آغاز بکار این کنگره طی سخنانی اظهار داشت: با اقدامات پیشگیرانه و مبارزه جدی با پدیده اعتیاد در چند سال گذشته، هم‌ اکنون روند رو به رشد این پدیده خانمان ‌سوز در کشور متوقف شده است.

علی روستایی کاهش میزان اعتیاد در استان اردبیل را طی سالهای اخیر یاد آور شد و خاطر نشان کرد: با برنامه‌ ریزیها و اقدامات انجام گرفته در دولت نهم و دهم امید می‌رود پس از شش سال میزان اعتیاد در کشور 20 درصد کاهش یابد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در مدارس استان افزود: مدارس به عنوان کانون تربیتی و پرورشی کودکان و نوجوانان می تواند در اجرای برنامه های کمیته پیشگیری از اعتیاد نقش چشمگیری ایفا نماید.

فرمانده انتظامی استان مروج سلامت در قالب برنامه های مدارس، آموزش مهارتهای زندگی، پیشگیری مشارکتی مدرسه محور و آموزش و توانمندسازی معلمان و والدین و.... را از جمله مهمترین استراتژی در پیشگیری اولیه از اعتیاد عنوان کرد.

همچنین در مراسم افتتاحیه این کنگره پیام وزیر کشور را در خصوص برنامه های پیشگیری ازر اعتیاد در مدارس سراسر کشور قرائت کرد.

در ادامه این کنگره پنج مقاله منتخب ارایه شد و حاضرین در جریان نتایج حاصل از فعالیتهای پژوهشی انجام یافته در رابطه با پیشگیری از اعتیاد در محیط های کار، خانواده، مدارس، محلات همچنین تاثیر رسانه ها در پیشگیری اولیه از اعتیاد قرار گرفتند.

گفتنی است در این کنگره بیش از 60 نفر از مدرسین برنامه های پیشگیری در مدارس و مربیان بهداشت مدارس استان حضور داشتند.