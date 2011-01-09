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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

پس از 5 سال کما ؛

آخرین خبرها از شارون ؛ جلاد صبرا و شتیلا واکنش نشان داد

آخرین خبرها از شارون ؛ جلاد صبرا و شتیلا واکنش نشان داد

جلاد صبرا و شتیلا که 5 سال است در کما به سر می برد به آزمایشات پزشکان پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری shortnews، پزشکان می گویند"آریل شارون" نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی به آزمایشات پاسخ داده است.

یک عضو تیم پزشکی شارون با اعلام این مطلب گفت که وی در پاسخ به آزمایشی چشمانش را گشوده و به چند آزمایش دیگر نیز پاسخ فیزیکی داده است.
 
عامل قتل عام صبرا و شتیلا که اکنون 82 ساله است، از ژانویه سال 2006 تا کنون در کما به سر می برد. وی در پی سکته مغزی نخست در یک مرکز درمانی در تل آویو بستری شد و پس از مدتی به مرکز دیگری در تل هاشومر انتقال یافت.
 
چندی پیش پزشکان اسرائیلی که دیگر امیدی به بهبود شارون نداشتند، ترجیح دادند وی را برای گذراندن واپسین روزهای عمر به خانه اش در صحرای نقب منتقل کنند.
کد مطلب 1228300

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