بررسی 29 درخواست برای تشعشعات آنتنهای موبایل

به گزارش خبرگزاری مهر، گرشاسب جمشید نژاد گفت: در سه ماهه سوم امسال 29 درخواست بررسی تشعشعات آنتن های BTS منصوبه بر روی دکلهای شبکه های ارتباطات سیار به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال شد که پس از اندازه گیری های لازم توسط ادارات کل مناطق رادیوئی هیچگونه موردی مبنی بر عدم رعایت استاندارد تشعشعی تجهیزات مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: تمامی بررسی های انجام شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد که پس از بررسی های انجام شده مورد تایید آن سازمان نیز قرار گرفته است.

به گزارش مهر، طبق اعلام سازمان انرژی اتمی با توجه به بررسی های به عمل آمده، شرایط نصب و بهره برداری از آنتن های BTS در ایران به گونه ای است که در شرایط فعلی و بر مبنای اطلاعات تایید شده توسط مجامع علمی جهانی، مردم می توانند بدون نگرانی با استفاده از این فناوری سودمند ارتباطات برقرار کنند.

مرکز نظام ایمنی هسته ای امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی به طور مستمر بر عملکرد اپراتورهای تلفن همراه نظارت دارد تا اطمینان حاصل شود که همواره شدت میدان های الکترومغناطیسی ناشی از نصب آنتن های فوق در محل های کار و زندگی مردم با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد.