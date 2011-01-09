به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در آخرین نشست خود که روز گذشته برگزار شد در مورد همکاری با یک سرمربی برای هر دو تیم نوجوانان و جوانان به تصمیم نهایی رسید.
البته استفاده از سرمربی مشترک برای دو تیم والیبال نوجوانان و جوانان همراه با همکاری با دو گروه کادر فنی مجزا قطعی شده است. ضمن اینکه تا سال آینده و حضور در مسابقات بینالمللی بازیکنان تیمهای نوجوانان و جوانان اردوهای مشترکی برگزار خواهند کرد.
هر دو تیم والیبال نوجوانان و جوانان در سال آینده پیکارهای جهانی را پیش رو دارند. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 21 تا 30 اردیبهشتماه در ویتنام برگزار میشود و رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان هم اول تا دهم شهریورماه در آرژانتین برگزار خواهد شد.
