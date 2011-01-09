  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

هیئت رئیسه تصویب کرد/

تیم‎های والیبال نوجوانان و جوانان با سرمربی مشترک اداره می‎شوند

تیم‎های والیبال نوجوانان و جوانان با سرمربی مشترک اداره می‎شوند

براساس تصویب هیئت رئیسه فدراسیون والیبال تیم‏های والیبال نوجوانان و جوانان کشورمان برای حضور در رقابت‏های سال آینده با سرمربی مشترک هدایت خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه فدراسیون والیبال در آخرین نشست خود که روز گذشته برگزار شد در مورد همکاری با یک سرمربی برای هر دو تیم نوجوانان و جوانان به تصمیم نهایی رسید.

البته استفاده از سرمربی مشترک برای دو تیم والیبال نوجوانان و جوانان همراه با همکاری با دو گروه کادر فنی مجزا قطعی شده است. ضمن اینکه تا سال آینده و حضور در مسابقات بین‎المللی بازیکنان تیم‌های نوجوانان و جوانان اردوهای مشترکی برگزار خواهند کرد.

هر دو تیم والیبال نوجوانان و جوانان در سال آینده پیکارهای جهانی را پیش رو دارند. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان 21 تا 30 اردیبهشت‎ماه در ویتنام برگزار می‎شود و رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان هم اول تا دهم شهریورماه در آرژانتین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1228309

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها