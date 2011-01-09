  1. هنر
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

بزرگترین نمایشگاه شناور کتاب جهان در عمان برپا می‌شود

بزرگترین نمایشگاه شناور کتاب جهان در عمان برپا می‌شود

بزرگترین نمایشگاه شناور کتاب جهان بر روی کشتی در بندر سلاله عمان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف‌نیوز، این نمایشگاه توسط شیخ عبدالله بین سیف آل محروق معاون والی ظفار با هدف افزایش مبادلات فرهنگی و تفاهم بین مردم دنیا از طریق نمایشگاه کتاب شناور گشایش می‌یابد.

خالد بن مسلم آل رواز مدیر کل عمومی اداره گردشگری در ظفار در این‌باره عنوان کرد: این کشتی شامل 400 داوطلب از 50 ملیت مختلف است  از تاریخ 15 تا 19 ژانویه (25 دی تا 29 دی) لنگر خواهد انداخت.

این کشتی که با عنوان کشتی "امید" سفر خود را از سال 1970 آغاز کرده است ماموریت منحصر به فرد خود را افزایش مبادلات فرهنگی و تفاهم بین مردم دنیا از طریق نمایشگاه شناور کتاب می‌داند.

مراسم افتتاح این نمایشگاه شامل رژه خدمه با لباسهای سنتی‌شان خواهد بود.
 

کد مطلب 1228323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها