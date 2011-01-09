کاهش دما و لغزندگی در سطح جاده ها و معابر عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز رضا زاده گفت: به سبب کاهش قابل توجه دما در سطح کشور به ویژه در نوار شمالی طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه پیش بینی می شود که دراستانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران ، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و مناطق سردسیر استانهای گیلان و مازندران در این مدت یخ زدگی سبب لغزندگی در سطح جاده ها و معابر عمومی شود.



وی افزود: این شرایط در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی، کردستان، همدان، مرکزی، قم، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و غرب اصفهان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز رخ خواهد داد. بر این اساس توصیه می شود که افراد آسیب پذیر در این مناطق از تردد غیرضروری در معابر عمومی خودداری کنند.