مردم محوری در برنامه های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، حجت الاسلام حسن ترابی در جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر این شهرستان با اشاره به ابعاد انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، اظهار داشت: ملت ایران با یکپارچگی دست غارتگر اجانب و بیگانگان به خصوص آمریکا و اسرائیل را از کشور کوتاه کردند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران توانست حکومت دو هزار و 500 ساله شاهنشاهی را در کشور ساقط کند، افزود: انقلاب اسلامی ایران توانست طومار حکومت های سلطنتی را در هم بپیچد و امروز به عنوان یک الگوی موفق در دنیا مطرح شود.

امام جمعه شهرستان بروجرد رمز پیروزی و اقتدار انقلاب اسلامی را به خاطر وحدت و انسجام ملت دانست و بیان داشت: در طول 32 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز عامل اصلی موفقیت ما همین وحدت حول محور ولایت و رهبری و ایثار و فداکاری در راه توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور بوده است.

حجت الاسلام ترابی یادآور شد: در مدت زمان طی شده از عمر بابرکت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین نحو ممکن این نظام سیاسی مبتنی بر دین توانسته است کارآمدی خود را در عرصه های مختلف به اثبات برساند.

وی ادامه داد: این در حالیست که دشمنان انقلاب سعی کرده اند که به ملتها و جوامع اینگونه القا کنند که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین توان اداره جامعه را ندارد.

امام جمعه شهرستان بروجرد با بیان اینکه امروز کشور ایران توانسته است در زمینه علم و فناوری به ویژه فناوریهای نوین خود را به رتبه های برتر جهانی برساند، یادآور شد: در ایام دهه فجر که ایام عید انقلاب است باید تلاش کنیم که مراسم های جشن انقلاب را مردمی برگزار کنیم.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه ارگانها و نهادهای دولتی در این زمینه نقش نظارتی خود را ایفا کنند، خاطر نشان کرد: در این ایام باید از فرصت های موجود بهترین استفاده را ببریم تا نسل سوم و چهارم که دوران انقلاب را درک نکرده است را با دستاوردهای انقلاب و امام راحل بیشتر آشنا کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت بازگو کردن دستاوردهای انقلاب برای نسل جوان، یادآور شد: امروز به برکت سختکوشیهای ملت ایران این انقلاب و نظام به این عظمت و سربلندی رسیده است.

امام جمعه شهرستان بروجرد خاطر نشان کرد: رسالت اصلی ما در همه ایام سال به ویژه ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر این است که نسل جوان و نوجوان را با عظمت انقلاب اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی و کار بزرگی که امام راحل با همراهی ملت انجام داد آشنا کنیم.

معاون عمرانی فرمانداری بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی اظهار داشت: کمیته های تخصصی برگزاری برنامه های دهه فجر در قالب ستاد تشکیل شده است.

مهدی پازوکی ادامه داد: امسال دو کمیته فضاسازی و تزئینات روستایی در دو بخش اشترینان و بروجرد به 18 کمیته تخصصی سالهای قبل اضافه شده است.