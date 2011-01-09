پخش 680 دقیقه برنامه برگزیده از رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد برنامه‌های برگزیده به این ترتیب اعلام شدند: شبکه رادیویی تهران: برنامه "بحث روز" با موضوع بررسی دلائل مخالفت مجلس با طرح انتخابات شهرداران توسط دولت و آسیب شناسی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور. شبکه رادیویی ورزش: برنامه "فوتبال جام ملتهای آسیا" با موضوع مسابقه ایران و عراق.

شبکه رادیویی سلامت: برنامه "جامعه سالم" (فراسو) با موضوع ضرورت و اهمیت مهد کودک در رشد و تربیت فرزندان.

شبکه رادیویی قرآن: برنامه "منشور" با موضوع منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت. شبکه رادیویی معارف: برنامه "مجله روز" با موضوع قیام 19 دی مردم قم، برنامه "خانه مهر" با موضوع روابط دختر و پسر/ ادب در خانواده و برنامه "سرچشمه" با موضوع ویژگیهای متولیان فرهنگی.

شبکه رادیویی البرز: برنامه "شهر من سلام" با موضوع برکات سفر ریاست محترم جمهور به استان البرز/ اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وبرنامه در جستجوی فردا با موضوع هدفمندکردن یارانه ها در بخش های کشاورزی ، صنعت و بازرگانی .

شبکه رادیویی تجارت: برنامه "نبض" با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها.