  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

پخش 680 دقیقه برنامه برگزیده از رادیو

پخش 680 دقیقه برنامه برگزیده از رادیو

10 برنامه برگزیده به مدت 680 دقیقه زمان از شبکه‌های مختلف رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت صدا اعلام کرد برنامه‌های برگزیده به این ترتیب اعلام شدند: شبکه رادیویی تهران: برنامه "بحث روز" با موضوع بررسی دلائل مخالفت مجلس با طرح انتخابات شهرداران توسط دولت و آسیب شناسی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور. شبکه رادیویی ورزش: برنامه "فوتبال جام ملتهای آسیا" با موضوع مسابقه ایران و عراق.
شبکه رادیویی سلامت: برنامه "جامعه سالم" (فراسو) با موضوع ضرورت و اهمیت مهد کودک در رشد و تربیت فرزندان.
 
شبکه رادیویی قرآن: برنامه "منشور" با موضوع منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت. شبکه رادیویی معارف: برنامه "مجله روز" با موضوع قیام 19 دی مردم قم، برنامه "خانه مهر" با موضوع روابط دختر و پسر/ ادب در خانواده و برنامه "سرچشمه" با موضوع ویژگیهای متولیان فرهنگی.
 
شبکه رادیویی البرز: برنامه "شهر من سلام" با موضوع برکات سفر ریاست محترم جمهور به استان البرز/ اهمیت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وبرنامه در جستجوی فردا با موضوع هدفمندکردن یارانه ها در بخش های کشاورزی ، صنعت و بازرگانی .
 شبکه رادیویی تجارت: برنامه "نبض" با موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها.
کد مطلب 1228332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها