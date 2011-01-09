تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیستم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با پنجم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- چهارمین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه C:

* هند - استرالیا، ساعت 16:45، ورزشگاه السد

* کره‌جنوبی - بحرین، ساعت 19:45، ورزشگاه الغرافه

- مراسم انتخاب بهترین‌ بازیکن سال 2010 فوتبال جهان امشب در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود. در این مراسم بهترین مربی مرد و بهترین بازیکن و مربی زن سال جهان انتخاب می‌‍شوند.

- هفته چهارم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* دانشگاه آزاد تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، تالار بسکتبال آزادی

* شهرداری گرگان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن امام خمینی (ره) گرگان

* BA شیراز - پویا تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز

* توزین الکتریک کاشان - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن کتابچی کاشان

* کاسپین قزوین - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

- هفته ششم مسابقات لیگ برتر تنیس‌‍روی‌میز باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نفت سپاهان - ذوب آهن اصفهان

* صندوق ضمانت صادرات - دانشگاه پیام نور