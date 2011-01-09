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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱:۲۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و انجام مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2010 جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیستم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با پنجم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم ژانویه سال 2011 میلادی.

- چهارمین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه C:
* هند - استرالیا، ساعت 16:45، ورزشگاه السد
* کره‌جنوبی - بحرین، ساعت 19:45، ورزشگاه الغرافه

- مراسم انتخاب بهترین‌ بازیکن سال 2010 فوتبال جهان امشب در زوریخ سوئیس برگزار می‌شود. در این مراسم بهترین مربی مرد و بهترین بازیکن و مربی زن سال جهان انتخاب می‌‍شوند.

- هفته چهارم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‎های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* دانشگاه آزاد تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، تالار بسکتبال آزادی
* شهرداری گرگان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن امام خمینی (ره) گرگان
* BA شیراز - پویا تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* توزین الکتریک کاشان - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن کتابچی کاشان
* کاسپین قزوین - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین

- هفته ششم مسابقات لیگ برتر تنیس‌‍روی‌میز باشگاه‏های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* نفت سپاهان - ذوب آهن اصفهان
* صندوق ضمانت صادرات - دانشگاه پیام نور

کد مطلب 1228335

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