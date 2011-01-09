تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه بیستم دیماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با پنجم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با دهم ژانویه سال 2011 میلادی.
- چهارمین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* هند - استرالیا، ساعت 16:45، ورزشگاه السد
* کرهجنوبی - بحرین، ساعت 19:45، ورزشگاه الغرافه
- مراسم انتخاب بهترین بازیکن سال 2010 فوتبال جهان امشب در زوریخ سوئیس برگزار میشود. در این مراسم بهترین مربی مرد و بهترین بازیکن و مربی زن سال جهان انتخاب میشوند.
- هفته چهارم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* دانشگاه آزاد تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، تالار بسکتبال آزادی
* شهرداری گرگان - راه و ترابری قم، ساعت 16، سالن امام خمینی (ره) گرگان
* BA شیراز - پویا تهران، ساعت 16، خانه بسکتبال شیراز
* توزین الکتریک کاشان - شرکت ملی حفاری، ساعت 16، سالن کتابچی کاشان
* کاسپین قزوین - پتروشیمی بندرامام، ساعت 16، سالن بسکتبال قزوین
- هفته ششم مسابقات لیگ برتر تنیسرویمیز باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* نفت سپاهان - ذوب آهن اصفهان
* صندوق ضمانت صادرات - دانشگاه پیام نور
نظر شما