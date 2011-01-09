۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۳

در خارج از کشور؛

"آشنا" عضو شورای سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی حوزه کتاب شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد استان البرز بعنوان عضو اصلی شورای سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی حوزه کتاب در خارج از کشور منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ طی حکمی از سوی بهمن دری، معاون وزیر و رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران "قادر آشنا" بعنوان عضو اصلی این شورا انتخاب و معرفی شد.
 
در این حکم با تاکید بر اهمیت و ضرورت حضور هدفمند و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های بین المللی و خارجی کتاب، بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی متناسب با سیاست های کلان فرهنگی نظام بعنوان هسته اصلی عملکرد شورا ذکر گردیده است.

همچنین حمایت از نشر و ناشران ایران در جهان و ترجمه آثار منتخب کشور،‌ حمایت از حضور فعالانه در همایش های ادبی و فرهنگی،‌ تجهیز کتابخانه های جهان به آثار فاخر اسلامی و ایرانی و اعزام نویسندگان،‌ شاعران و چهره های برجسته فرهنگی و ادبی به کشورهای خارجی از جمله حوزه فعالیت این شورا محسوب می شود.
