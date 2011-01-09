"آشنا" عضو شورای سیاستگذاری فعالیتهای فرهنگی حوزه کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ طی حکمی از سوی بهمن دری، معاون وزیر و رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران "قادر آشنا" بعنوان عضو اصلی این شورا انتخاب و معرفی شد.

در این حکم با تاکید بر اهمیت و ضرورت حضور هدفمند و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه های بین المللی و خارجی کتاب، بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی متناسب با سیاست های کلان فرهنگی نظام بعنوان هسته اصلی عملکرد شورا ذکر گردیده است.



همچنین حمایت از نشر و ناشران ایران در جهان و ترجمه آثار منتخب کشور،‌ حمایت از حضور فعالانه در همایش های ادبی و فرهنگی،‌ تجهیز کتابخانه های جهان به آثار فاخر اسلامی و ایرانی و اعزام نویسندگان،‌ شاعران و چهره های برجسته فرهنگی و ادبی به کشورهای خارجی از جمله حوزه فعالیت این شورا محسوب می شود.