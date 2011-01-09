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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۶

صناعی نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی شد

صناعی نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی شد

رئیس سازمان هواشناسی کشور به عنوان نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی، دکتر بهرام صناعی معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواشناسی کشور به سمت نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی کشور به مدت دو سال منصوب شد.

این حکم به موجب مصوبه شماره 1 هشتمین نشست شورای عالی اقیانوس شناسی در تاریخ 29/8/89 از سوی وزیر راه و ترابری صادر شده است.

کد مطلب 1228340

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