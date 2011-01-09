صناعی نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری و رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی، دکتر بهرام صناعی معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواشناسی کشور به سمت نایب رئیس شورای عالی اقیانوس شناسی کشور به مدت دو سال منصوب شد.



این حکم به موجب مصوبه شماره 1 هشتمین نشست شورای عالی اقیانوس شناسی در تاریخ 29/8/89 از سوی وزیر راه و ترابری صادر شده است.