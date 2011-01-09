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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۱۸

ایجاد سامانه پیشرفته هشدار سیل در گیلان

ایجاد سامانه پیشرفته هشدار سیل در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب منطقه ای گیلان از راه اندازی سامانه پیشرفته هشدار سیل در استان خبر داد.

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با بهره برداری از سامانه هشدار سیل، استان گیلان پس از خوزستان دومین استانی است که می تواند برای مقابله با سیل، دما و ریزش های پنج روز آینده را پیش بینی کند. 

وی عنوان کرد: بدلیل شرایط جغرافیایی گیلان و وجود حوضه های آبریز با شیب زیاد و ریزش بارانهای سیل آسا و بروز سیلابهای سریع در کوتاه مدت، سرعت العمل در مواجه و مقابله با اثرات تخریبی سیلابها را در این استان کاهش داده و موجب بروز خسارات مالی و جانی می شود.

 مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: در این زمینه آب منطقه ای گیلان با احداث و طراحی سامانه پیش بینی هیدرولوژیکی سیل در حوضه های آبریز کرگانرود، ناورود، ماسوله رودخان، شهربیجار، شلمانرود و پلرود امکان پیش بینی حجم رواناب حاصل از بارندگی ها و سیلاب های احتمالی تا پنج روز زودتر را فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: دراین روش همچنین ارتفاع برف و حجم آب حاصل از ریزش برف در بازه های زمانی یک ساعته طی پنج روز آینده قابل پیش بینی است و این امرکمک فراوانی به سازمانهای مرتبط از جمله هواشناسی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و آب و فاضلاب در برنامه ریزی ها و همچنین مقابله با مشکلات احتمالی خواهد کرد.
 
آقا بیگی یادآورشد: برای طراحی و احداث این شش سامانه سه میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه استان گیلان هزینه شده و فاز دوم این پروژه نیزکه مطالعات و طراحی آن به اتمام رسیده، در صورت تأمین اعتبارات لازم  بزودی در سایر حوضه های آبریز داخلی استان اجرا خواهد شد.
کد مطلب 1228342

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