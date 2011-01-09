ایجاد سامانه پیشرفته هشدار سیل در گیلان

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: با بهره برداری از سامانه هشدار سیل، استان گیلان پس از خوزستان دومین استانی است که می تواند برای مقابله با سیل، دما و ریزش های پنج روز آینده را پیش بینی کند.
وی عنوان کرد: بدلیل شرایط جغرافیایی گیلان و وجود حوضه های آبریز با شیب زیاد و ریزش بارانهای سیل آسا و بروز سیلابهای سریع در کوتاه مدت، سرعت العمل در مواجه و مقابله با اثرات تخریبی سیلابها را در این استان کاهش داده و موجب بروز خسارات مالی و جانی می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای گیلان گفت: در این زمینه آب منطقه ای گیلان با احداث و طراحی سامانه پیش بینی هیدرولوژیکی سیل در حوضه های آبریز کرگانرود، ناورود، ماسوله رودخان، شهربیجار، شلمانرود و پلرود امکان پیش بینی حجم رواناب حاصل از بارندگی ها و سیلاب های احتمالی تا پنج روز زودتر را فراهم کرده است.
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