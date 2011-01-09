ساماندهی کمپهای ترک اعتیاد بروجرد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، بیژن داودی در جلسه ستاد هماهنگی مواد مخدر این شهرستان در سخنانی اظهار داشت: رشد مصرف مواد مخدر در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان به دغدغه اصلی خانواده ها تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه گسترش مواد مخدر خانواده ها را در معرض خطر قرار داده است، تصریح کرد: این امر موجب شده است که بسیاری از خانواده ها در اثر آلوده شدن به این بلای خانمانسوز از هم پاشیده شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان بروجرد تصریح کرد: همه دستگاههای دولتی و خصوصی باید در راستای مبارزه با مواد مخدر سهیم شده و با روشنگری اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را آگاه کنند.

داودی بیان داشت: همچنین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی نیز باید با توجه به قوانین جدید مبارزه با مواد مخدر محیط جامعه را برای سوداگران مرگ ناامن کرده و از ورود و خروج مواد مخدر به شهرستان جلوگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی کمپ های ترک اعتیاد در بروجرد تاکید کرد و یادآور شد: مجوز احداث کمپ های ترک اعتیاد باید به کسانی داده شود که صلاحیت لازم را در این خصوص داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان بروجرد ادامه داد: مکان احداث کمپ های ترک اعتیاد باید به دور از اماکن عمومی باشد و نظارت جدی نیروی انتظامی بر این کمپ ها ضروری است.

دادستان شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: استعمال و شیوع مصرف مواد مخدر موجب نابودی جامعه می شود.

عباس طاهری ادامه داد: دشمن با سرمایه گذاری زیادی مواد مخدر را به کشور وارد می کند و سپس با قیمت ارزان این ماده را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار می دهد.

وی بر ضرورت اطلاع رسانی در این زمینه تاکید کرد و یکی از راهکاری موثر در زمینه مبارزه با مواد مخدر را ورود جدی مطبوعات و رسانه ها در امر آگاهسازی خانواده ها و جوانان دانست.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد نیز در این جلسه در سخنانی عنوان کرد: در 9 ماه نخست سالجاری بیش از 161 کیلو و 605 گرم انواع مواد مخدر در سطح این شهرستان کشف و ضبط شده است.

سرهنگ مهدی پورغلامحسین ادامه داد: همچنین در این زمینه در مدت زمان یاد شده 706 نفر در سطح این شهرستان دستگیر شده است.

وی خاطر نشان کرد: در 9 ماه نخست سالجاری 11 باند مواد مخدر توسط نیروی انتظامی شهرستان بروجرد شناسایی و متلاشی شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین در حال حاضر 20 کمپ ترک اعتیاد در بروجرد فعالیت دارند که تاکنون سه هزار معتاد برای ترک اعتیاد به این مراکز تحویل داده شده است.