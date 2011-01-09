15.5 میلیارد بودجه فرهنگی در سفر دولت به البرز اختصاص یافت

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اعلا کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز از تمامی فعالان فرهنگی و اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت کرده است در تدوین و ارائه طرح های مبتکرانه فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.

مهدی عسگری همچنین از اختصاص 15.5 میلیارد تومان بودجه فرهنگی مصوب سفر هیئت دولت در سال جاری خبر داد.



وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست جمهور و هیئت دولت به استان البرز اختصاص 175.5 میلیارد تومان به بخش فرهنگ و هنر را از ره آوردهای بسیار مهم این سفر خواند و اظهار داشت: این اعتبار برای مدت پنج سال در نظر گرفته شده و از سال آتی به طور متوسط سالانه 40 میلیارد تومان اعتبار لحاظ خواهد شد.



این مسئول با بیان اینکه جذب چنین اعتبار بالایی نیازمند ارائه طرح های مناسب و اثرگذار است، یادآور شد: این در حالیست که کلیه این بودجه متعلق به فعالیت های فرهنگی ای خواهد بود که توسط بخش خصوصی به انجام رسد.



عسگری تاکید کرد: برون سپاری و مردمی سازی از رویکردهای اصلی دولت است و نگاه ما، عدم ورود به عرصه اجرا با تاکید بر نقش هدایتی و حمایتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که این رویکرد به تنهایی تحولی بسیار مهم در حوزه فرهنگ و هنر محسوب می شود.

اشخاص حقیقی نیز امکان ارائه طرح دارند



این مسئول با تاکید بر اینکه ارائه طرح های پیشنهادی و تخصیص اعتبار پیش از این تنها از سوی تشکل های رسمی و حقوقی امکان پذیر بود، یادآور شد: هم اکنون افراد حقیقی نیز به شرط آشنایی با موضوع، امکان ارائه طرح و جذب اعتبار را دارا هستند.



معاون فرهنگی و مطبوعاتی این اداره کل با بیان اینکه اعتبار تخصیصی به طرح های فرهنگی در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در قالب "ارتقای شاخصهای فرهنگی" است، محتوامحوری و ابتکاری بودن طرح های پیشنهادی را ضروری ذکر کرد.



وی تصویب طرح ها را منوط به عدم روتین و روزمره بودن پروژه های ارائه شده دانست و بر مشارکت صاحبان اندیشه در این جنبش فرهنگی تاکید کرد.

طرح های زیرساختی از اولویت ویژه برخوردار است

وی افزود: مشارکت گسترده اصحاب فرهنگ و هنر و اندیشه در بررسی نیازهای استان و ارائه طرح و راهبردهای نوین، فی نفسه یک رویداد مهم فرهنگی محسوب می شود و در این راستا محدودیتی برای ارائه طرح از لحاظ کمی و اعتباری وجود ندارد.



عسگری طرح های تشریفاتی،‌ مقطعی و تکراری را خارج از موضوع ذکر کرد و اظهار داشت: تحول کیفی و بهبود شاخص های فرهنگی از اولویت های منظور شده در تایید این طرح هاست.



وی با اعلام اینکه طرح های ارائه شده در زمینه زیرساخت ها از اولویت ویژه برخوردار است اضافه کرد: پروژه های مرتبط با زیرساخت های فرهنگی اعم از سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی دارای اولویت است.



این مسئول تاثیرگذاری، ماندگاری،‌ فراگیری و تناسب هزینه با اهداف را از ویژگی های مهم و موثر در تصویب طرح ها دانست و یاد آور شد: اختصاص طرح ها به دو گروه سنی نوجوانان و جوانان و در راستای تحکیم مبانی فکری، ارزشی و خانوادگی در این مرحله از اهمیتی مضاعف برخوردار است.