کمبود 60 پزشک متخصص در استان لرستان

سیاوش بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 340 پزشک متخصص در استان لرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لرستان به تعداد 60 پزشک متخصص دیگر نیازمند است، خاطر نشان کرد: اگر این تعداد پزشک متخصص در لرستان جذب شوند بخش عمده ای از مشکلات تخصصی لرستان رفع خواهد شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به راه اندازی درمانگاههای تخصصی در بیمارستانهای لرستان عنوان کرد: یکی از اقدامات جدید دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی درمانگاههای تخصصی در همه بیمارستانهای استان بوده است.

بیرانوند با بیان اینکه در حال حاضر در تمامی بیمارستانهای لرستان درمانگاههای تخصصی ایجاد شده است، بیان داشت: بیماران می توانند با پرداخت هزینه های دولتی از این درمانگاههای تخصصی استفاده کنند.

وی با اشاره به حضور پزشکان متخصص در این درمانگاههای تخصصی یادآور شد: پزشکان متخصص استان در هر هفته دو روز در این درمانگاهها حضور دارند.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به تجهیز بیمارستانهای سطح استان خاطر نشان کرد: تجهیز بیمارستانهای امام خمینی شهرستان پلدختر و شهید چمران شهرستان بروجرد و راه اندازی بخش رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهدای عشایر از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی در سال جاری بوده است.

بیرانوند با اشاره به استاندارد سازی تجهیزات اتاق عمل بیمارستانهای سطح استان لرستان عنوان کرد: راه اندازی بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی(ره)، تجهیز بیمارستان شهدای عشایر به وسایل پیشرفته لاپراسکوپی نیز از دیگر اقدامات این دانشگاه در سال جاری است.

وی بهبود استاندارد های بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستانهای شهرستانهای بروجرد، الیگودرز و شهید مدنی خرم آباد از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی برشمرد.