افزایش 94 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی‏

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، ‏رییس اداره امور صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی‏، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه‏، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی بوده است.

ابراهیم ناصری افزود: این طرح‌ها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، ‏تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، خلیل آباد کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بجستان، ‏فریمان،خواف، تایباد، بردسکن،جغتای و زاوه به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 6هزار و 309 نفر را ‏بطور مستقیم فراهم کرده است .

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وی خاطر نشان کرد :آمارها نشان ازافزایش94 درصدی میزان سرمایه گذاری ‏صنعتی دراستان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

