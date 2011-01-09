افزایش 94 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی‏

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، رییس اداره امور صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی بوده است.
ابراهیم ناصری افزود: این طرحها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، خلیل آباد کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بجستان، فریمان،خواف، تایباد، بردسکن،جغتای و زاوه به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 6هزار و 309 نفر را بطور مستقیم فراهم کرده است .
وی خاطر نشان کرد :آمارها نشان ازافزایش94 درصدی میزان سرمایه گذاری صنعتی دراستان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
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