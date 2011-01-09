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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۱۹

افزایش 94 درصدی سرمایه گذاری صنعتی در خراسان رضوی‏

مشهد - خبرگزاری مهر: طی 9ماهه گذشته سال جاری314 پروانه بهره برداری صنعتی با بیش از10762میلیارد ریال سرمایه ‏گذاری در خراسان رضوی صادرشده است .‏

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، ‏رییس اداره امور صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی‏، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه‏، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی بوده است.

ابراهیم ناصری افزود: این طرح‌ها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، ‏تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار، قوچان، خلیل آباد  کاشمر، گناباد، سرخس، چناران، بجستان، ‏فریمان،خواف، تایباد، بردسکن،جغتای و زاوه به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 6هزار و 309 نفر را ‏بطور مستقیم فراهم کرده است .
وی خاطر نشان کرد :آمارها نشان ازافزایش94 درصدی میزان سرمایه گذاری ‏صنعتی دراستان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
 
کد مطلب 1228364

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