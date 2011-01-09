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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

در حکمی از سوی مشایی؛

صالحی مرام قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد

صالحی مرام قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد

مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور در حکمی محمدحسن صالحی مرام را به عنوان قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم اسفندیار رحیم مشایی بدین شرح است:

جناب آقای محمدحسن صالحی مرام

با عنایت به مراتب تعهد، دانش و سوابق ارزنده جنابعالی با حفظ سمت به عنوان «قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت» منصوب می‌شوید.

نظارت جامع بر عملکرد دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هماهنگی و اخذ نظرات رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران در خصوص مواضع، سیاست ها و خط مشی های هیأت دولت، برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص اعلام تصمیم های هیئت دولت، تشریح مفاد و محتوای کلی مصوبات و ایجاد تمرکز در مدیریت اطلاع رسانی دولت از جمله اهم وظایف جنابعالی است.

ارتباط مستمر با دفتر رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونین رییس جمهور و سایر مسئولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد نظر آنها جهت آگاهی عموم مردم، تنظیم و نظارت بر گزارش‌های منتشر شده پیرامون فعالیت‌ها، برنامه ها و اقدامات دولت خدمتگزار با بهره گیری مناسب از دانش، تجارب و ظرفیت های رسانه ای کشور از دیگر انتظاراتی است که امید است با تحقق کامل آنها ارتقای «اعتماد عمومی» و «همبستگی ملی» حاصل شود.

انتظار دارد با سیاستگذاری موثر، اتخاذ تدابیر راهبردی و حسن نظارت؛ ارتقا و تقویت روابط عمومی دستگاههای اجرایی کشور در چارچوب تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهور و مصوبه شماره ,”65354.ت 37374 ه“ مورخه 86.4.27 هیأت وزیران مورد توجه قرار گیرد.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 1228365

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