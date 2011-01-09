صالحی مرام قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن حکم اسفندیار رحیم مشایی بدین شرح است:

جناب آقای محمدحسن صالحی مرام

با عنایت به مراتب تعهد، دانش و سوابق ارزنده جنابعالی با حفظ سمت به عنوان «قائم مقام رئیس شورای اطلاع رسانی دولت» منصوب می‌شوید.

نظارت جامع بر عملکرد دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هماهنگی و اخذ نظرات رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران در خصوص مواضع، سیاست ها و خط مشی های هیأت دولت، برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص اعلام تصمیم های هیئت دولت، تشریح مفاد و محتوای کلی مصوبات و ایجاد تمرکز در مدیریت اطلاع رسانی دولت از جمله اهم وظایف جنابعالی است.

ارتباط مستمر با دفتر رئیس جمهور محترم، وزرا و معاونین رییس جمهور و سایر مسئولان به منظور انجام هماهنگی لازم در انعکاس موضوعات و اقدامات مورد نظر آنها جهت آگاهی عموم مردم، تنظیم و نظارت بر گزارش‌های منتشر شده پیرامون فعالیت‌ها، برنامه ها و اقدامات دولت خدمتگزار با بهره گیری مناسب از دانش، تجارب و ظرفیت های رسانه ای کشور از دیگر انتظاراتی است که امید است با تحقق کامل آنها ارتقای «اعتماد عمومی» و «همبستگی ملی» حاصل شود.

انتظار دارد با سیاستگذاری موثر، اتخاذ تدابیر راهبردی و حسن نظارت؛ ارتقا و تقویت روابط عمومی دستگاههای اجرایی کشور در چارچوب تأکیدات رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهور و مصوبه شماره ,”65354.ت 37374 ه“ مورخه 86.4.27 هیأت وزیران مورد توجه قرار گیرد.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال خواستارم.