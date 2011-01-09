3.2 میلیون قلم داروی غیرمجاز در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آرمین نیک ظهر یکشنبه در نشست خبری هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی افزود: این تعداد دارو طی بازرسی از 16 مرکز فروش داروهای غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده است.

وی ارزش ریالی داروهای غیرمجاز کشف شده را 12 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا تاکنون از داروهای غیرمجاز کشف شده داروهایی به ارزش ریالی سه میلیارد و 83 میلیون ریال به دستور مقام قضایی معدوم سازی شده است.

نیک روز با اشاره به اینکه در حال حاضر 96 درصد از نیاز دارویی کشور در داخل تولید و چهار درصد نیز که شامل داروهای خاص هستند از خارج وارد می شود گفت: متاسفانه به دلیل فرهنگ رایج در کشور مردم علاقه زیادی به استفاده از داروی خارجی دارند که در این راستا داروهای قاچاق خارجی وارد شده نیز مورد تایید وزارت بهداشت نیستند.

این مقام مسئول قاچاق دارو را مشکل جهانی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به عدم تعهد تهیه کنندگان این دارو در برابر سلامت مردم استفاده از آنها می تواند لطمات جبران ناپذیری در پی داشته باشد که در این زمینه توصیه می شود مردم داروهای مورد نیاز را از مراکز مورد تایید تهیه کنند.

نیک روز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر وجود یک داروخانه در شهرستان چالدران و گلایه مردم این شهرستان افزود: در چالدران با توجه به جمعیت و نیاز این شهر دو داروخانه بخش خصوصی به همراه یک داروخانه بیمارستانی فعال است که از نظر ما جوابگوی نیاز مردم است.

مدیر داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی تعداد داروخانه های فعال آذربایجان غربی را 306 اعلام کرد و گفت: از این تعداد 267 داروخانه بخش خصوصی و 9 داروخانه داخل درمانگاه و 30 داروخانه بیمارستانی است.

نیک روز با اعلام اینکه در حال حاضر 97 درصد نیاز داروخانه ای مردم استان تامین می شود تاکید کرد: برای پوشش صد در صدی نیاز به ایجاد 24 داروخانه توسط بخش خصوصی در استان است.