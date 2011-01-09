فرهنگسرای حافظیه کرج میزبان عاشورایی دیگر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایش با رویکردی مذهبی به روایت شهادت مظلومانه فرزندان خردسال مسلم ابن عقیل می پردازد.

کارگردانی و تهیه کنندگی این اثر را که کاری از گروه فرهنگی وهنری همراهان است حمید رضا نعیم حسنی از فعالان باسابقه تئاتر کرج بر عهده دارد.



اجرای نمایش فوق از هفتم دی ماه آغاز شده است، افزود: فرهنگسرای حافظیه کرج تا بیستم دی ماه میزبان علاقمندان به حوزه نمایش های مذهبی و عاشورایی است.



امیرحسین وجدانی،‌ محمد جواد زارع،‌ مهسا جعفری و فاطمه نعیم حسنی به عنوان بازیگران این اثر هستند.

علاقمندان برای رزرو و تهیه بلیط این اثر می توانند با شماره های 09390522923 و 09122630604 تماس گیرند.

