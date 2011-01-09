اختصاص 80 میلیارد ریال برای خرید ماشین آلات راهداری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر یکشنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان مازندران افزود: با توجه به شرایط طبیعی و جغرافیایی محورهای ارتباطی مازندران و وجود گردنه ها و مناطق کوهستانی و برفگیر استان و حجم بالای گردشگر و مسافر لازم است که نگاه ویژه ای به این محورها در فصل سرما و زمستان شود.

وی خاطر نشان کرد: در سومین سفر دولت به مازندران بیش از 80 میلیارد ریال اعتبار برای خرید ماشین آلات و تجهیزات راهداری و راهسازی با مشارکت 30 درصدی استان طی سالهای ۸۹ و۹۰ به تصویب رسیده است.

اسد به دیگر مصوبات سفر سوم در این بخش اشاره و تصریح کرد: خرید پنج دستگاه ماشین ویتارا کمکدار جهت انجام امور راهداری و مطالعه و احداث و تجهیز راهدار خانه مرکزی استان از جمله مصوبات سفر سوم هئیت دولت به استان در بخش تجهیزات راهداری است.

وی با اعلام طول راه های حوزه استحفاظی مازندران عنوان کرد: در طول 10 هزار و 100 کیلومتر راه اصلی، فررعی و روستایی مازندران ۱۹ راهدارخانه ثابت و سیار فعالیت می کنند که ۲۹۱ نفر از راهداران سخت کوش در قالب ۳۵ اکیپ راهداری زمستانی و با ۱۸۰ دستگاه ماشین آلات راهداری در سه هزار و 700 کیلومتر از راه های برفگیر و کوهستانی استان به انجام فعالیتهای راهداری زمستانی مشغول مشغول هستند.



