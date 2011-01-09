دانه های برفی که هریک ذکری بر لبان مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، بالاخره بعد از 19 روز هوای خشک و بدون رطوبت، زمستان تمام قد رخ نمایی کرد و چادرسفید خود را به شهرهای کشور کشید و خبر از بهاری سرسبز داد.

همین چند سال پیش بود که نسیم زمستان برای ما اراکی ها خبر از برف و کولاک، در راه ماندن، زکام و لبوی داغ بود.

آن موقع آرزوهای کودکانه ما از خدا می خواست بارش برف طولانی شود تا بیشتر با همسن و سالان خود در حیاط خانه و کوچه برف بازی کنیم، آدم برفی بسازیم و "گوله های" برف را به هم پرتاب کنیم و حالا از خدا می خواهیم بارش برف را طولانی کند تا کشاورزان خوشحال شوند، بهاری سرسبز داشته باشیم، کمبود آب نداشته باشیم و از آلودگی هوا نجات پیدا کنیم.

حالا پس از گذشت 19 روز از زمستان خداوند نگاههای ملتمس و دعاهای خالصانه را اجابت کرد و در این وانفسا دلها را شاد کرد تا دوباره دستی به آسمان بریم و نیاز به درگاه بی نیازان.

برف آدم ها را در هر سنی که هستی، کودک می کند

دوست داری دست در دل برف فرو ببری. گلوله برفی درست کنی به سمت دوست کنار دستت و هر جایی که دستت می رسد پرتاب کنی. و دقایقی فارغ از روزمرگی روحت رها شود و در رحمت خدواند غوطه ور شوی.

دوست داری دوباره صدای برف روب ها را که در کوچه پس کوچه ها پارو به دوش راه می رفتند را بشنوی. جارو و خاک انداز به دست به حیاط بروی و برف را از روی چینه خانه و درخت مو پاک کنی.

حالا برف می آید و هر که از در وارد می شود می گوید "هنوز برف می آید ، خدا را شکر".

حالا دانه های برف هر کدام ذکری شده بر لبهای مردمان منتظر تا خالصانه ترین سپاسگزاری ها را از خداوند بر زبان جاری کنند.