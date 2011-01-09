کاهش قاچاق سوخت / لزوم بازنگری در قوانین برخورد با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم بعدازظهر یکشنبه در حاشیه همایش سراسری روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی با اشاره به کاهش قاچاق سوخت با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در روزهای ابتدایی تاثیر مثبتی در کاهش قاچاق سوخت داشته است اما با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و سوخت و همچنین تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه باید چند ماه آینده نتایج را بررسی کرد.

وی گفت: پس از گذشت دو ماه از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها می توان ارزیابی دقیقتری از میزان این طرح در کاهش قاچاق سوخت انجام داد.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: در گذشته روزانه 5 تا 10 میلیون لیتر سوخت از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شد که اکنون 15 تا 20 درصد این قاچاق کاهش داشته است.

احمدی مقدم با اشاره به برخورد با جرایم اقتصادی گفت: نیروی انتظامی در حال حاضر زمانی می تواند وارد عمل شود که جرم مشهودی در این زمینه به وقوع بپیوندد.

وی ادامه داد: قوانین باید امکان بیشتری برای برخورد پلیس در حوزه مفسدان اقتصادی قائل شود.

احمدی مقدم گفت: با اصلاح قانون باید زمینه ای ایجاد کرد تا برخورد با مفسدان اقتصادی قاطع بوده و برای سایرین عبرت آموز باشد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به رانتهای اطلاعاتی تصریح کرد: این موضوع طبیعی است و در همه جای دنیا وجود دارد. به عنوان مثال در طرح هدفمندی یارانه ها اعلام دقیق زمان دقیق اجرا و قیمتها در آخرین لحظه موجب شد تا چنین مشکلاتی در کشور پیش نیاید.

احمدی مقدم گفت: دستگاههای تصمیم گیرنده باید مواظب این تصمیم باشند تا مشکلی در کشور رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر در مبارزه با مفسدان اقتصادی در کشور توفیقات خوبی را شاهد بودیم که این به دلیل عزم جدی دولت نهم در برخورد با مفسدان اقتصادی است.

احمدی مقدم افزود: همچنین در سالهای اخیر تعداد و ارزش مالی پرونده های تشکیل شده در حوزه مفاسد اقتصادی کاهش قابل توجهی داشته است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه مبارزه با رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با زورگیران بسیار مناسب بوده تا از این طریق امنیت برای مردم حاصل شود، گفت: وظیفه پلیس پیشگیری و برخورد با زورگیران در کشور است که در این حوزه گامهای خوبی برداشته شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 90 درصد سرقتهای زورگیری در کشور کشف می شود.