ساعت کاری پرستاران کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سید یعقوب جعفری ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از پرستاران بازنشسته استان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به سختی کار، سابقه خدمت و کار در نوبتهای غیرمتعارف، قانون ارتقای بهره وری و کارکنان بالینی نظام سلامت از امروز در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی قابل اجراست.

وی افزود: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که طبق این قانون برای اقدامات درمانی پرستاران در مراکز درمانی تعرفه تعلق خواهد گرفت که بعد از اجرای آزمایشی از شش ماه آینده اجرا خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: برای اجرای قانون ساعت کاری به 23 هزار پرستار نیازمندیم که به تصویب مجلس رسیده است که با تحقق آن گامی در مسیر ارائه خدمات بهتر به بیماران و تامین رفاه پرستاران برداشته می شود.

این مسئول تعداد پرستاران عضو نظام پرستاری کشور را 90 هزار نفر اعلام کرد و یادآورشد: این سازمان با بررسی درخواست های پرستاران نسبت به افزایش حقوق آنها هم اقدام کرده است که این میزان از 135 هزار تومان در بدو تشکیل این نظام به 800 هزار تومان رسیده است و استخدام سالانه 16 هزار پرستار از دیگر اقدامات انجام شده است.

جعفری تصریح کرد: نسبت پرستار به تخت در کشور شش دهم است که این میزان باید به 1.8 درصد افزایش یابد.

اکرم شاهرخی رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان هم در این همایش به عملکرد این نظام در چهار سال اخیر اشاره کرد و گفت: در کنار برگزاری جلسات متعدد با مدیر پرستاری استان و مدیران پرستاری بیمارستانها، افزایش اعضا از 680 نفر به یک هزار و 200 نفر، تمدید عضویت و تغییر زیرساختهای اداری و تشکیل کمیسیون های مختلف تخصصی از کارهای انجام شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: قانون بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت با مشکلات چذب نیرو مواجه است که در جلساتی که با مدیران پرستاری برگزار شده طبق برآوردها به این نتیجه رسیده ایم که در استان قزوین به تعداد 350 نیروی جدید نیازداریم که با موافقت وزارتخانه باید 180 نفر چذب شود که پاسخگوی نیازهای استان نیست.

رجبی اضافه کرد: از 180 نفر نیرویی که در استان جذب خواهد شد 80 نفر در بخش پرستاری مشغول به کار خواهد شد اما این تعداد پرستار بیکاردر استان وجود ندارد.

در ادامه از خدمات پرستارانی که در سال جاری بازنشسته شده اند با اهدای جوایزی تقدیر شد.

همچنین در این مراسم به سئوالات مختلف پرستاران استان از سوی مسئولان پرستاری کشور پاسخ داده شد.