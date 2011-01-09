دانشگاه علوم پزشکی 771 نفر در حوزه بهداشت و درمان استخدام می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال پورقاسم ظهر یکشنبه در نشست خبری هئیت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه آزمون استخدامی این افراد اسفند ماه سالجاری برگزار می شود افزود: از این تعداد 615 نفر در حوزه درمان و 156 نفر نیز در حوزه بهداشت مشغول به کار خواهند شد.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر علل پایین بودن شاخص استان در بخش تخت های بیمارستانی در مقایسه با میانگین کشوری افزود: در سال 84 استان دارای دو هزار و 307 تخت بود که این تعداد در سالجاری به دو هزار 851 تخت افزایش یافته است.

پورقاسم، افزایش تعداد تخت های CCU از 63 به 136، تخت های ICU از 62 به 187، تخت های NICU از شش تخت به 44 تخت، تخت های دیالیز از یکصد به 210 تخت در مقایسه با سال 84 و سالجاری را از اهم اقدامات معاونت درمان استان برشمرد و بیان داشت: با اتمام طرح های در دست اجرا طی دو سال آینده شاخص های درمانی استان به میانگین کشوری می رسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص وضعیت خدمات دهی اورژانس در استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سال 84 استان دارای 26 پایگاه اورژانس بود که این تعداد در سالجاری به 53 پایگاه افزایش یافته است.

این مسئول از تزریق 93 دستگاه آمبولانس مطابق با آخرین استاندارد های بین المللی به ناوگان امدادی خبر داد و اعلام کرد: این آمبولانس ها در دو سه سال اخیر خریداری و جایگزین ناوگان فرسوده امدادی شده اند.

پورقاسم مدت زمان حضور نیروهای امدادی پایگاه اورژانس استان به صحنه حوادث را در داخل شهر شش دقیقه و خارج از شهر 9 دقیقه ذکر کرد و گفت: در این زمینه استان دارای وضعیت مناسبی در سطح کشور است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به فعالیت اورژانس موتوری در استان به دلیل دارا بودن شرایط جغرافیایی خاص و داشتن مناطق صعب العبور خبرداد و اظهارداشت: در زمینه ایجاد اورژانس هوایی اقدامات در سطح استان آغاز شده ولی این طرح به دلیل صرف هزینه بالا در سطح کشور هنوز در هیچ استانی حتی تهران نیز اجرایی نشده است.

پورقاسم با اشاره به سوال خبرنگاری مبنی بر گلایه های زیاد مردم استان مبنی بر وجود خطاهای پزشکی در سطح استان گفت: در حال حاضر ستاد نظارت بر خطاهای پزشکی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی فعال شده و در آینده اقدامات خوبی در این خصوص صورت می گیرد.