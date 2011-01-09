"زرندی" رئیس سازمان صنایع و معادن استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در مراسمی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع و معادن و مسئولان استان البرز،‌ سعید زرندی به عنوان اولین مدیرکل اداره صنایع و معادن استان البرز معرفی شد.

وی در مراسم معارفه خود اظهار داشت: 22 درصد ارزش افزوده کشور و 30درصد اشتغال مربوط به بخش صنعت و معدن در کشور است.

زرندی بیان کرد: استان البرز از پتانسیل ویژه ای در بخش صنعت و معدن برخوردار است و واحدهای تولیدی بسیار بزرگی در این استان فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: 10 درصد سیمان کشور در استان البرز تولید می شود و از طرفی با وجود واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار زیاد در این استان و نیز وجود پتانسیل دانشگاهی خوب در منطقه می توان با برنامه ریزی مناسب زمینه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه را ایجاد کرد.

مدیرکل صنایع و معادن استان البرز بیان کرد: باید ظرفیت بخش خصوصی در صنعت استان توسعه یابد و در واقع نگاه به نظام مهندسی صنعت در این استان بسیاری از مشکلات را می کاهد.

وی با اشاره به قانون مجلس در خصوص نظام مهندسی صنعت نیز گفت: این قانون با بسترهای مناسبی که ایجاد خواهد کرد اختیارات دولت را به تشکلها و انجمنهای صنعتی واگذار می کند.

سعید زرندی پیش از این مدیرکل آمار و پالایش داده های وزرات صنایع و معادن بوده است.