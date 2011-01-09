راه اندازی 500 کانون فرهنگی هنری مساجد در روستاهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد مجتبی مکبری با اشاره به تدوین اساسنامه ستاد عالی کانونهای مساجد کشور بر تقویت جایگاه و ساماندهی ساختار و تشکیلات کانونها در این اساسنامه تأکید کرد.

وی صبح امروز در نشست هیئت نظارت و بازرسی بر کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: اساسنامه ستاد عالی کانونهای مساجد کشور تدوین شده و در آن تقویت جایگاه و ساماندهی ساختار و تشکیلات و عملکرد بیشتر دبیرخانه کانونهای مساجد و توسعه کمی و کیفی کانونها در سراسر کشور لحاظ شده است.

وی با اشاره به آماده شدن اساسنامه برای ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: بر این اساس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور غیر دولتی، کاملا اداری و از ردیف بودجه ای مستقل برخوردار می شود.

مکبری حمایت بیشتر از کانونها و اختصاص بودجه های مستقل برای فعالیت دبیرخانه های کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استانها را از دیگر مزایای این اساسنامه دانست.

وی از تصویب قانون موظف بودن دولت در امر راه اندازی کانونهای فرهنگی هنری در 25 درصد مساجد کشور در طول برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی خبرداد و اذعان داشت: خراسان رضوی با داشتن بیش از 500 کانون فرهنگی - هنری مساجد در حال حاضر و راه اندازی 500 کانون دیگر در روستاهای استان تا پایان سال 89 از برنامه ستاد عالی کانونهای مساجد جلوتر است.

