نظارت همگانی کم هزینه ترین نوع نظارتهاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر یکشنبه در همایش سلامت اداری استان افزود: این نوع نظارت را باید به یک فرهنگ تبدیل کنیم تا چالش ها به یک فرصت مناسب مبدل شوند.

وی، حاکم شدن ارزش ها در دستگاه های اجرایی کشور را از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری برشمرد.



عضو کمیسیون علم یو تخصصی بازرسی گلستان گفت: توسل به زور موجب در مقابله با عمل مجرمانه موجب فراموش شدن علت فساد می شود.

خدایار همتی به بررسی علل وقوع مفاسد اداری و روش های پیشگیری آن پرداخت.

وی افزود: اگر تنها با توسل به مجازات درصدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم، بیم آن می رود که روزی فرا برسد علت بروز فساد فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت شود.