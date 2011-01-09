به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر سعدمحمدی روز یکشنبه در حاشیه برگزاری نخستین نمایشگاه دستاوردهای بومی سازی و خودکفایی صنعت و معدن در تهران گفت: برای حمایت از صنایع داخلی نرخ دریافتی از خریداران در بورس که حدود 2 درصد ال.ام.دی(بورس فلزات لندن) بود ، از ابتدای سال 89 حذف شده است.

وی افزود: دومین مورد حمایتی مربوط به اخذ یک درصد عوارض آلایندگی است که قبلا خریداران مس در بورس پرداخت می کردند که دریافت این عوارض نیز حذف شد و شرکت مس خود آن را تقبل می کند.

سعدمحمدی ادامه داد: پس از اعلام هدفمندی یارانه ها و با توجه به افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی ،قیمت پرمیوم ( افزوده نسبت به ال.ام.ای) را کاهش دادیم. در حال حاضر نرخ جهانی آن 115 دلار است در صورتی که شرکت مس تاکنون 80 دلار از صنایع داخلی دریافت می کرد اما از دو هفته پیش این رقم را به 60 دلار کاهش داده ایم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران چهارمین مورد حمایت از صنایع داخلی را که از 19 دی ماه جاری به اجرا گذاشته شد کاهش سود عملیاتی دریافتی از خریداران است. تاکنون برای ال.سی های سه ماهه، ماهانه یک درصد سود عملکردی به خرید اضافه می شد که از امروز معادل دو درصد کاهش یافت. به این ترتیب با احتساب 9700 دلار قیمت جهانی، رقمی معادل 97 دلار قیمت مس کاهش داشته است.

وی درباره اهداف این برنامه ها تصریح کرد: این اقدامات برای حمایت از صنایع داخلی ، افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت مس و همچنین ایجاد ارزش افزوده در این صنعت به اجرا درآمده است.