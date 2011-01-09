سطح آب تالاب بین المللی انزلی بالا آمد

امیرعبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشک شدن بخشهای از تالاب انزلی و بالارفتن غلظت آلاینده های محیطی آسیب پذیری این پنهه آبی را به حداکثر می رساند.

وی خاطرنشان کرد: اکوسیستمهای آبی بیشتر واجد تعادلی هستند که بر حداقلهای منابع غذایی، انرژی و زیستگاهی قرار گرفته و برهم خوردن هریک از سه عامل موصوف این تعادل را برهم خواهد ریخت و این برهم ریختن می تواند منجر به برهم خوردن تعادلات گازی شده و موجبات مرگ و میر آبزیان را فراهم می کند.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: برهم ریختن ترکیب گونه ای میکروفیتها و غالب شدن برخی گونه ها در تضارب با بالارفتن میزانِ در معرض نور قرارگرفتن، خود می تواند منتج به شکوفایی انواع گونه ها شود و از سوی بالارفتن غلظت آلاینده های شیمیایی می تواند از آستانه تحمل برخی میکروارگانیسمها بالاتررفته و به تجزیه بی هوازی دامن زند.

وی تصریح کرد: این فرآیند نیز منجر به تولید گاز H2S شده که علاوه بر ایجاد خفگی در اکوسیستمهای آبی بوی مشمئزکننده را نیز در فضای اطراف انتشار دهد.

عبدوس گفت: بارش های روزهای اخیر خوشبختانه تا حد قابل ملاحظه ای وضعیت موجود را برهم ریخت و با کاهش غلظت آلاینده ها و بالاآمدن سطح آب نگرانی های موجود برطرف شد.

وی بیان داشت: عدم بارش نزولات آسمانی طی هشت هفته گذشته و بارش 117.8 میلیمتر باران در روزهای اخیر شرایطی را در محیط تالاب انزلی بوجود آورده که جای شکرگزاری و خوشحالی برای دوستداران محیط زیست و آحاد مردم بوجود آورده است.

مدیرکل محیط زیست گیلان با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی براینکه بارش باران تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت، یادآور شد: با تمام وجود از الطاف و موهبتهای بیکران ذات اقدس الهی شکرگزاری و به شکرانه این نعمات با تلاش و کار و همت مضاعف تمام توان خود را برای حفظ این مواهب به کار خواهیم بست.