سطح آب تالاب بین المللی انزلی بالا آمد

امیرعبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خشک شدن بخشهای از تالاب انزلی و بالارفتن غلظت آلاینده های محیطی آسیب پذیری این پنهه آبی را به حداکثر می رساند.
وی خاطرنشان کرد: اکوسیستمهای آبی بیشتر واجد تعادلی هستند که بر حداقلهای منابع غذایی، انرژی و زیستگاهی قرار گرفته و برهم خوردن هریک از سه عامل موصوف این تعادل را برهم خواهد ریخت و این برهم ریختن می تواند منجر به برهم خوردن تعادلات گازی شده و موجبات مرگ و میر آبزیان را فراهم می کند.
مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: برهم ریختن ترکیب گونه ای میکروفیتها و غالب شدن برخی گونه ها در تضارب با بالارفتن میزانِ در معرض نور قرارگرفتن، خود می تواند منتج به شکوفایی انواع گونه ها شود و از سوی بالارفتن غلظت آلاینده های شیمیایی می تواند از آستانه تحمل برخی میکروارگانیسمها بالاتررفته و به تجزیه بی هوازی دامن زند.
وی تصریح کرد: این فرآیند نیز منجر به تولید گاز H2S شده که علاوه بر ایجاد خفگی در اکوسیستمهای آبی بوی مشمئزکننده را نیز در فضای اطراف انتشار دهد.
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