برتری اردن مقابل ژاپن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از ساعت 16:45 امروز یکشنبه با رویارویی دو تیم ژاپن و اردن آغاز شد.

نیمه اول این دیدار که از گروه B مسابقات و در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه در حالی برگزاری است با برتری یک برصفر تیم اردن به اتمام رسید.

تک گل تیم اردن را در نیمه اول "حسن عبدالفتاح" در دقیقه 44 به ثمر رساند و تیمش را با برتری یک برصفر به رختکن فرستاد. ضربه حسن در برخورد به پای "یوشیدا" مدافع ژاپنی تغییر مسیر داد و به تنها گل نیمه اول دیدار ژاپن - اردن مبدل شد.