۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

جام ملت‌های آسیا - قطر/

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال فردا عازم دوحه می‌شوند

چهار عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای تماشای دیدارهای تیم ملی در جام ملت‌های آسیا شامگاه فردا دوشنبه عازم دوحه قطر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله‌زاده، هادی آیت اللهی، ناصر شفق و غلامرضا بهروان چهار عضو اصلی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای همراهی تیم ملی در دیدارهای مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا فردا شب عازم قطر خواهند شد. قرار است حبیب کاشانی دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز روز سه شنبه عازم دوحه شود و بلافاصله پس از تماشای دیدار ایران و عراق به کشور بازگردد.

فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون و دیگر عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز برای دیدار روز شنبه 25 دی‌ماه تیم ملی مقابل کره شمالی راهی قطر می شود. 

مهدی تاج نایب رئیس دوم فدراسیون به جهت حضور علی کفاشیان و مهدی محمد نبی رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در ایران خواهد ماند تا به امور جاری فدراسیون رسیدگی کند. البته در صورت صعود تیم ملی به مراحل بالاتر احتمالا تاج نیز به جمع مسافران دوحه اضافه خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ایران که در گروه چهارم پانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است روز 21 دی‌ماه به مصاف عراق خواهد رفت و طی روزهای 25 و 29 دی‌ماه نیز به ترتیب برابر کره شمالی و امارات به میدان می‌رود.

