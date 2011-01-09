آمریکایی ها در خصوص لبنان سردرگم شده اند/ توپ در زمین سعد حریری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ نعیم قاسم" تاکید کرد: حزب الله وظیفه خود را انجام داده است و مسئولیت به طرف دیگری مربوط می شود در واقع "سعد حریری" نخست وزیر لبنان می داند چه باید انجام دهد و توپ در زمین اوست.

وی افزود: دستیابی به یک راه حل اصولی برای همه بهتر است، اما به هر حال نمی توان هیچ راه حلی را کامل دانست و به طور قطعی از موقفیت آن سخن گفت، اما اگر بخواهیم خوش بینانه به قضایا نگاه کنیم فضای موجود عاقلانه است، اما راه حل اصلی به تصمیم گیرندگان اصلی تلاشها بستگی دارد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت : ما منتظر اعلام رسمی سوریه و عربستان برای موفقیت تلاشها هستیم، زیرا تنها از این راه می توان به جزئیات ماجرا پی برد.

وی تاکید کرد: احدی نمی تواند زمانبندی خاصی را اعلام کند، زیرا برخی جزئیات به پیگیری های بیشتر نیاز دارد به هرحال امیدواریم که شاهد نتیجه مثبت باشیم.

معاون سید حسن نصرالله درباره زمان انتهای تلاشها اظهار داشت : اصولا نباید مدت زمانی خاصی در نظر گرفته شود، اما اگر در مقایسه با زمان صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی در نظر گرفته شود باید هر تلاشی قبل از صدور این حکم باشد، زیرا شرایط پیش و پس از صدور حکم متفاوت است از همین رو همه باید در راستای نتیجه دادن تلاشها بکوشند.

وی درباره نقش آمریکا دراین باره گفت: آمریکایی ها آشفته و سردرگم هستند و میان تمایل خود که صدور حکم احتمالی است و تبعات پس از آن دچارنوعی سردرگمی عمیق شده اند.هدف اصلی آنها ضربه به مقاومت است، اما نگران تبعات پیش بینی نشده آن هستنند.