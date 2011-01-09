200 میلیارد تومان اعتبار به بخش صنعت و معدن البرز تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی عصر یکشنبه در مراسم معارفه " سعید زرندی" به عنوان مدیرکل صنایع و معادن البرز در محل باشگاه میلاد اظهار داشت: سهم استان البرز در مصوبات سفر رئیس جمهوری به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: این افزایش به گونه ای است که 200 میلیارد تومان سهم اعتباری مصوبات بخش صنعت و معدن در استان البرز است که با اختیاراتی که رئیس جمهوری دارد و دستورات رئیس کل بانک مرکزی این امکان وجود دارد که این اعتبار تا 400 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

استاندار البرز بیان کرد: از این پس نیز مقرر شده است برای بررسی و حل مشکلات صنایع استان هر هفته کارگروه صنعت و معدن در استانداری تشکیل جلسه بدهد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی موشکافانه صنعت در البرز باعث پیشرفت اقتصادی و صنعتی در این استان می شود.

فرهادی گفت: پیش از این افرادی که در صنعت البرز فعالیت داشتند اغلب غیرمتخصص بودند و به صورت مشارکتی حضور پیدا می کردند که خوشبختانه با نگاه تخصصی به صنعت امروزه افراد متخصص و کارآمد به صنعت البرز ورود پیدا خواهند کرد.