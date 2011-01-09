عدم رعایت ایمنی در معدن زرند حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی بروز حادثه ریزش در معدن زغالسنگ شگون زرند و جراحت شدید یک معدنچی، دادستان زرند عدم رعایت مقررات ایمنی کار توسط استاد کار و نبود نظارت کافی توسط کارفرما را عوامل اصلی حادثه معدن باب شگون عنوان کرد.

مهدی بخشی با اشاره به وقوع حادثه برای استاد کار معدن باب شگون و مصدومیت وی، گفت: در بررسی بعمل آمده توسط بازرسین اداره کار استاد کار صدمه دیده و کارفرما هر کدام به میزان پنجاه درصد در این حادثه مقصر شناخته شده اند.

دادستان زرند گفت: پرونده این حادثه در دستور کار دادسرای شهرستان زرند قرار گرفته و به صورت فوق العاده به آن رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرد: چنانچه اداره کار شهرستان ادامه کار این معدن را خطر آفرین اعلام کند قطعا دستور تعطیلی معدن برابر تبصره یک ماده 105 قانون کار توسط مقام قضایی صادر خواهد شد.

هفته گذشته به دلیل ریزش معدن زغالسنگ در زرند یک کارگر به شدت زخمی شد.



