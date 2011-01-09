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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۰

دوره دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اراک به 15 رشته افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک با اشاره به اینکه مجوز 9 رشته دوره دکتری تخصصی اخذ شده است، گفت: با اضافه شدن این رشته ها جمعا رشته های تدریس شده در دانشگاه آزاد واحد اراک به 15 رشته رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر عباس ملک حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت 19 دی ماه سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد افزود: رشته های دکترای تخصصی مهندس عمران گرایش سازه ، زلزله ، عمران آب ، عمران خاک ، برق، الکترونیک، حقوق خصوصی، برنامه ریزی درسی ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت اسلامی، علوم اقتصادی و اقتصاد نظری تدریس می شود .

وی  اضافه شدن دوره دکتری پزشکی را  از دیگر اولویتهای این دانشگاه اظهار داشت: اضافه شدن این رشته مراحل پایانی خود را طی می کند وپس از ان رشته های داروسازی و دندان پزشکی نیز اضافه می شود.

وی دانشجویان این دانشگاه را بیش از 19 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: در دو سال گذشته 45 رشته در مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی به این دانشگاه اضافه شده و جمعا به 161 رشته تحصیلی رسیده است.

ملک حسینی با بیان اینکه 350 عضو هیات علمی تمام وقت، هزار استاد حق التدریس و 560 کارمند به این دانشگاه خدمات علمی ارائه می دهند تصریح کرد: چاپ بیش از300مقاله ISI مجلات معتبر بین المللی با 35درصد رشد در مقایسه با سال قبل، چاپ و انتشار 140عنوان کتاب با رشد 2.5 برابری و انتشار 9 فصلنامه علمی و تخصصی از جمله این فعالیتهاست.

وی کسب مدال طلای مسابقات بین المللی اختراعات ژنو در رشته عمران در زمینه ساخت 'آجر فوق سبک پلیمری' و کسب عنوان محقق برتر با بیشترین پیشترفت در حیطه نانو در جشنواره برترینهای فناوری نانو و ساخت ترمز دنده ای و گیربکس آسانسور و بالابر را از جمله افتخارات این دانشگاه طی سالجاری عنوان کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اراک اضافه کرد: احداث استادیوم ورزشی پنج هزار نفری فوتبال، تکمیل استخر سرپوشیده، تکمیل و تجهیز سالن 500نفری آمفی تئاتر، احداث 13هزار متر مربع فضای آموزشی جدید از اقدامات عمرانی این دانشگاه است.

ملک حسینی تاسیس پژوهشکده شاهنامه شناسی در واحد اراک و تقویت و ارتقاگروه هنر با تاسیس رشته های مورد نیاز استان از قبیل نقاشی، عکاسی و گرافیک  را از دیگر برنامه های این دانشگاه دانست.

تا کنون از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 42 هزار نفر فارغ التحصیل شده اند.

کد مطلب 1228467

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