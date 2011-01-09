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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

شریفی:

رانندگان در جاده های کوهستای استان تهران با تجهیزات زمستانی تردد کنند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان تهران گفت: با توجه به بارش برف و باران رانندگان با تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ تردد کنند.

سرهنگ همایون شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: بارش برف و باران که از شب گذشته در این استانها آغاز شده همچنان درمحورهای کوهستانی هراز ، فیروزکوه، دماوند و چالوس این استان ادامه دارد و تردد وسایل نقلیه بدون استفاده از زنجیر چرخ از این میسرها امکان پذیر نیست.

وی افزود: به منظور حفظ سلامت رانندگان و مسافران ماموران پلیس راه استانهای تهران و البرز از تردد خودروهایی که فاقد زنجیر چرخ هستند در این محورها جلوگیری خواهند کرد.

شریفی اظهار داشت: در بقیه محورهای استانهای تهران و البرز نیز شاهد بارش برف و باران هستیم و به هموطنان توصیه می شود اگر قصد سفر دارند حتما به مواردی مانند به همراه داشتن زنجیر چرخ، کنترل سیستم گرمایشی و معاینه فنی وسیله نقلیه خودرو خود توجه کنند.

کد مطلب 1228468

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