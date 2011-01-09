تئاتر می تواند در مسیر ترویج ارزشهای والای انسانی حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی در مراسم تقدیر از هنرمندان عرصه تئاتر کرمانشاه که به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا کرده بودند،‌ اظهار داشت: تئاتر هنری پرجاذبه است که باید برای اعتلای آن کوشید.

وی افزود: تئاتر به خوبی می تواند در اعتلای فرهنگ عمومی جامعه نقش داشته باشد و در مسیر ترویج ارزش های والای انسانی حرکت کند.

رجبی تصریح کرد: توانایی و استعداد جوانان این خطه در زمینه‌های هنری به ویژه هنرهای نمایشی فراوان است و باید در راستای کشف این استعدادها تلاش شود.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمن علیه اندیشه ها و اعتقادات اسلامی،‌ گفت: دشمن با شکست‌ های مداوم در جنگ سخت، به فکر تهاجم به فرهنگ‌ها و ارزش‌ها و به تعبیر مقام معظم رهبری به شبیخون فرهنگی روی آورده و یکی از وظایف اصلی هنرمندان در عرصه تئاتر مقابله با جنگ نرم دشمن است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: تئاتر و موضوع‌ های آن به عنوان وسیله‌ای فرهنگی در حوزه تئاتر دفاع مقدس، ارزش‌ها و اصول حاکم بر این دوران را می تواند به نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی انتقال دهد.

وی اظهار داشت: مسائل و مشکلات این بخش باید به درستی شناسایی شده و برای رفع آن اقدام اساسی صورت گیرد تا هنرمندان توانمند تئاتر به جایگاه اصلی خود دست یابند.

رجبی با تاکید بر بحث پژوهش در حوزه تئاتر،‌ گفت: برای پژوهش و شناخت هنر نمایش باید قدم برداشت و جنبه‌های متنوع هنرهای نمایشی را باید با تحقیق برای فعالان این عرصه روشن کرد.

در ادامه مصیب چراغی، ‌معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، نیز اذعان داشت: هنرمندان باید با روی آوردن به تئاتر دفاع مقدس با هدف انتقال مفاهیم و پیام های هشت سال جنگ تحمیلی جوانان را با ارزش های والای انسانی و معنوی آشنا کنند.

در ادامه مطیعی، رئیس انجمن نمایش استان کرمانشاه،‌ زندی، درند و سالاری نیز از کارگردانان مطرح استان به بیان مسائل و مشکلات حوزه تئاتر پرداختند.

در پایان از هنرمندان گروه های بازی به سرپرستی محمد رضا درند و تنها به سرپرستی مهدی سالاری تجلیل شد.