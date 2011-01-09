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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۳۹

اکبریان:

صنعتگران از بسته های حمایتی دولت اطلاع کافی ندارند

صنعتگران از بسته های حمایتی دولت اطلاع کافی ندارند

کرج - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عدم اطلاع کافی صنعتگران از بسته های حمایتی دولت در بخش صنعت انتقاد کرد و خواهان اطلاع رسانی بهتر در این خصوص از سوی دولت شد.

عزیز اکبریان در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل صنایع و معادن البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در بخش صنعت کشور با اجرای هدفمندی یارانه ها مشکلی به وجود نیامد و با اجرای این طرح مهم اقتصادی صنعتگران در تولید پیش قدم تر از سایر بخشهای کشور هستند.

وی افزود: دولت برای حمایت از صنعتگران بسته های حمایتی را مشخص کرده است که صنعتگران از این بسته های حمایتی مطلع نیستند.

نماینده مردم کرج در مجلس بیان کرد: دولت باید این بسته های حمایتی را به صنعتگران معرفی کند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون مشکلی در بخش صنعت نداشتیم اما اگر دولت در این بخش همراه صنعتگران نباشد امکان تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه ها وجود دارد.

اکبریان بیان کرد: با اقدامات مناسب دولت در بخش صنعت تاکنون مشکلی در این بخش به وجود نیامده است.

وی همچنین در خصوص مدیرکل جدید صنایع و معادن استان البرز نیز وی را فردی جوان و توانمند با سابقه مدیریت در وزارت صنایع معرفی کرد که می تواند منشا خدمات بسیار برای صنایع استان البرز باشد.

کد مطلب 1228473

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