صنعتگران از بسته های حمایتی دولت اطلاع کافی ندارند

کرج - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عدم اطلاع کافی صنعتگران از بسته های حمایتی دولت در بخش صنعت انتقاد کرد و خواهان اطلاع رسانی بهتر در این خصوص از سوی دولت شد.