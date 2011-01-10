تیم والیبال بانوان سنندج به مرحله دوم مسابقات لیگ دسته یک راه یافت

مدیر کل تربیت بدنی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: تیم والیبال بانوان سنندج در مسابقات کشوری که با حضور 9 تیم در ارومیه برگزار شد، ضمن برتری مقابل حریفان خود موفق شد که راهی مرحله دوم این دوره از مسابقات شود.

فرهاد عبدالهی خاطرنشان کرد: تیم والیبال آب معدنی اورامان سنندج که به نمایندگی از استان کردستان در رقابت های والیبال دسته یک باشگاه های کشور حضور دارد، با غلبه بر حریفان خود در دور نخست این رقابت ها به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.

وی با اعلام اینکه در این دوره از رقابت ها که به صورت رفت و برگشت برگزار شد، بیان داشت: تیم والیبال آب معدنی سنندج به نمایندگی از استان کردستان توانست با ارائه بازی های در خور تحصین راهی مرحله دوم این دوره از مسابقات شود و به دلیل کسب این موفقیت تربیت بدنی کردستان نیز با حمایت از این تیم زمینه های صعود آن به مراحل بالاتر را فراهم خواهد کرد.

مدیر کل تربیت بدنی استان کردستان افزود: در مسابقات والیبال بانوان لیگ دسته یک باشگاه های کشور تیم های شرکت کننده در سه گروه سه تیمی با هم پیکار می کنند و پس از برگزاری چند رقابت بین تیم های شرکت کننده شش تیم به مرحله دوم راه پیدا می کند.

مسابقات والیبال بانوان لیگ دسته یک باشگاه های کشور با حضور والیبالیست هایی از سراسر کشور به مدت دو روز در ارومیه برگزار شد.