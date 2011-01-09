سردخانه دو هزار تنی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده در نشستی با مدیرکل اداره تعاون روستایی استان یزد اظهار داشت: استان یزد در بخش کشاورزی به ویژه در تولید بسیاری از محصولات حرف اول را در سطح کشور می ‌زند بر همین اساس ایجاد صنایع تبدیلی می‌ تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، سبب ایجاد اشتغال در این استان شود.

وی همچنین بر تقویت واحدهای صنایع تبدیلی فعلی تاکید کرد و افزود: از طرح ‌هایی که در راستای ایجاد یا تقویت صنایع تبدیلی باشد، حمایت می‌ شود.

استاندار یزد در این زمینه با اشاره به ضرورت ایجاد سردخانه‌ هایی با حجم بالا در استان یزد، از قرار گرفتن موضوع ساخت سردخانه دو هزار تنی یزد در اولویت‌های کاری خبر داد.

فلاح‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شرکتهای تعاونی روستایی طی چند سال اخیر از رشد بسیار خوبی در استان یزد برخوردار بوده ‌اند، بیان داشت: مدیران عامل جوان و هیئت مدیره باتجربه، ضامن پیشرفت شرکتهای تعاونی روستایی در این استان است.

وی ضمن تقدیر از خدمات و فعالیتهای صورت گرفته در سازمان تعاون روستایی، جوان‌ گرایی را اصل مهم در انتخاب مدیران عامل شرکتهای تعاون روستایی دانست و استفاده از تجربیات هیئت مدیره باتجربه را ضامن پیشرفت شرکتها عنوان کرد.

فلاح‌ زاده در این بازید از نزدیک در جریان مشکلات شرکتهای تعاونی روستایی قرار گرفت و در این زمینه با فرماندار ابرکوه، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) تماس تلفنی برقرار کرد و دستور رفع موانع پیش روی تشکل‌های تعاونی روستایی و کشاورزی را داد.

استاندار یزد تاکید کرد: این ادارات از این پس مامور به تعامل بیش از پیش با سازمان تعاون روستایی استان یزد هستند.

تامین زمین مناسب برای احداث کارخانه یخ ابرکوه، تسریع در روند اتمام ساخت سیلوی 50 هزار تنی ابرکوه و افزایش سهمیه جو یارانه ‌دار استان برای تولید خوراک دام از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان یزد نیز در این دیدار با برشمردن پتانسیل‌ها و توانمندی‌های این سازمان، گزارش فعالیت‌های صورت گرفته را ارائه و برنامه‌های در دست اقدام و موانع پیشبرد آن را تشریح کرد.

محمدحسین مرشدی در بخش دیگری از سخنان خود، تامین اعتبار و زمین مناسب برای احداث بازارچه ‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تولیدات دامی در سطح استان و نیز افزایش سطح تسهیلات برای تامین نقدینگی مورد نیاز تشکلهای تعاونی روستایی را خواستار شد.