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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۵۹

حجت الاسلام حاج میرزا حسین رضایی تشییع شد

حجت الاسلام حاج میرزا حسین رضایی تشییع شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مراسم تشییع حجت الاسلام و المسلمین حاج میرزا حسین رضایی تیر آبادی رزمنده و پدر دو شهید بزرگوار و دو جانباز در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مراسم تشییع و تدفین حجت الاسلام و المسلمین حاج میرزا حسین رضایی ظهر یکشنبه با حضور استاندار آذربایجان شرقی، آیت الله شبستری نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه تبریز، نماینده گان مجلس، روحانیون، خانواده های معزز شهید و ایثارگر و اقشارمختلف مردم برگزار شد.

این عالم و مجاهد نستوه به مدت 52 ماه در جبهه حضور داشته و از فعالان و مبارزان علیه رژیم ستم شاهی پدر دو شهید و دو جانباز در تمام صحنه های انقلاب حضوری فعال و چشمگیر داشت.

پیکر این عالم فداکار و خستگی ناپذیر بعد از اقامه نماز توسط امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در استان در قطعه صالحین وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شد.

کد مطلب 1228479

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