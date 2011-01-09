ژاپن در دقیقه 90 از شکست گریخت/ روز سوم با تساوی ژاپن و اردن آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از ساعت 16:45 امروز یکشنبه با دیدار دو تیم ژاپن و اردن آغاز شد. این دیدار که از گروه B مسابقات و در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار شد در پایان به نتیجه تساوی یک بریک انجامید.

تک گل تیم اردن را در نیمه اول "حسن عبدالفتاح" در دقیقه 44 به ثمر رساند و تیمش را با برتری یک برصفر به رختکن فرستاد. ضربه حسن در برخورد به پای "یوشیدا" مدافع ژاپنی تغییر مسیر داد و به تنها گل نیمه اول دیدار ژاپن - اردن مبدل شد.

در نیمه دوم تیم ژاپن حملات زیادی را به روی دروازه اردنی‌ها طراحی کرد اما مقابل "عامر شافی"، دروازه بان تیم اردن و دفاع این تیم راه به جایی نبرد تا اینکه در دقیقه 2+90 یوشیدا که در نیمه اول شوت عبدالفتاح با برخورد به پای او به گل اردن مبدل شده بود، با ضربه سر کار را به تساوی کشاند.

قضاوت دیدار تیم‌های ژاپن و اردن برعهده عبدالمالک از سنگاپور بود. او در این بازی به "حاتم عقل" و "حسن عبدالفتاح" از تیم اردن کارت زرد نشان داد.

روز سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا تا ساعتی دیگر با برگزاری یک دیدار از گروه B طبق برنامه زیر پیگیر می شود:

یکشنبه - 19/10/89

عربستان - سوریه، ساعت 19:45، ورزشگاه الریان دوحه (گروه B)