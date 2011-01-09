۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۵۲

خبر فوری/

8 نفر در نا آرامی های تونس کشته شدند

رسانه های عربی لحظاتی پیش در خبری فوری از گسترش نا آرامی ها در تونس و کشته شدن هشت نفر دیگر در درگیریهای معترضان و نیروهای پلیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های العربیه و الجزیره در خبر فوری خود به نقل از وزارت کشور تونس از کشته شدن 8 نفر در شهرهای "تاله" و"القصرین" در جریان درگیریها میان معترضان و نیروهای پلیس خبر دادند.

این در حالی است که خبرگزاری فرانسه از کشته شدن 20 نفر در این کشور خبر داده بود.

شایان ذکر است که آتش درگیریهای تونس از 18 دسامبر گذشته ازاستان "سیدی بوزید" شعله ور شده است. معترضان به شرایط بد زندگی و افزایش آمار بیکاری معترض هستند. نیروهای امنیتی پس از یورش مردم به شماری از ساختمانهای دولتی، مراکزدولتی در شهر "القصرین" درنزدیکی مرزهای الجزایر را  تحت محاصره امنیتی قرار دادند.

