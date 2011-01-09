شوکه شدن غرب از خبر خودکفایی ایران در زمینه سوخت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، اعلام خبر خودکفایی در تولید صفحه و میله سوخت هسته ای از سوی سرپرست وزارت امور خارجه ایران واکنش رسانه های غربی را برانگیخته است.

در این میان هفته نامه آلمانی اشپیگل، این خبر را برای غرب شوک برانگیز دانسته و آن را در راستای پیشرفتهای اخیر در برنامه هسته ای ایران ارزیابی کرد.

بر این اساس، ایران جزئیات بیشتری از برنامه هسته ای اش منتشر کرده و نشان داد که این برنامه بیشتر از آنچه غرب فکر می کند پیشرفت داشته و در حالی که آنها ایران را فاقد توان دستیابی به فناوری لازم برای تولید سوخت هسته ای می دیدند، این خبر سبب شگفتی شان شد.

به این ترتیب، ایران جزو معدود کشورهایی است که توانایی تولید صفحه و میله سوخت هسته ای را به دست می آورد و از وارد کردن آن که پیشتر از روسیه صورت می گرفت، بی نیاز می شود.

گفتنی است روز گذشته علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی از خودکفایی کشورمان در تولید سوخت هسته ای خبر داد و گفت : تحول عظیمی در عرصه تولید میله‌ها و صفحات سوخت ایجاد شده و ما با تکمیل کارخانه اصفهان جزو معدود کشورهایی هستیم که هم میله سوخت و هم صفحه سوخت را تولید می‌ کنیم.

وی ضمن رد اتهامات کشورهای غربی درباره برنامه هسته ای ایران اعلام کرد : دعوت از نمایندگان کشورهای دیگر برای بازدید از تجهیزات هسته ای نشان دهنده صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای این کشور است.